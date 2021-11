Finalement, Hertz n’a pas passé commande de 100 000 véhicules Tesla

Tesla et la communication, ce n’est pas encore ça. Il y a quelques jours, l’action Tesla s’envolait dans la foulée de résultats records et d’un communiqué de presse de Hertz faisant état d’une commande de 100 000 véhicules Tesla Model S. Il semble finalement que cette information a été mal comprise par les investisseurs, et que ces derniers se sont emballés un peu vite. Elon Musk a ainsi confirmé dans un tweet qu’aucun contrat de livraison n’avait encore été signé entre Tesla et Hertz, tout en précisant que l’absence ou le conclusion de ce deal encore virtuel n’aurait strictement aucun effet sur les finances du groupe.

You’re welcome!

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.

Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.

Hertz deal has zero effect on our economics.

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021