Tesla a dépassé (brièvement) les 1000 milliards de dollars de capitalisation

Dans la foulée des excellents résultats publiés il y a quelques jours et du contrat à 4,2 milliards de dollars signé entre Tesla et Hertz (le loueur de voitures vient de commander 100 000 véhicules Tesla), l’action Tesla s’est littéralement envolée à la bourse de New-York. Ce lundi, durant un bref instant, la capitalisation du groupe a même dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation lorsque le cours de l’action a atteint 998,22 dollars !

Rares sont les compagnies américaines cotées à franchir la barre des mille milliards de dollars. Depuis 10 ans, seuls Apple, Microsoft, Facebook, Google et Amazon y sont parvenus. Le constructeur automobile rejoint donc le cercle prestigieux de sociétés de la tech hyper rentables. L’action Tesla se situe aux alentours des 990 dollars désormais, mais pourrait bien rebondir face à la vague de bonnes nouvelles. On vient d’apprendre en effet que selon JATO Dynamics, la Tesla Model 3 a été la voiture la plus vendue en Europe sur le dernier mois, devant même les modèles thermiques !