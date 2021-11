Toutes les nouveautés de Windows 11

Microsoft propose gratuitement depuis quelques semaines la version finale de Windows 11 au téléchargement. Voici les nouveautés du système d’exploitation qui succède à Windows 10. Pas d’inquiétude pour les ordinateurs non compatibles, Windows 10 n’est pas abandonné, du moins pas tout de suite. Microsoft va le supporter avec des mises à jour de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025

Nouvelle interface pour Windows 11

Le premier élément qui saute aux yeux de Windows 11 est le changement de design opéré par Microsoft pour Windows 11. L’expérience utilisateur a été complètement revue. Les animations sont plus fluides, les sons système sont plus doux, il y a de nouvelles icônes et les coins des fenêtres sont arrondis. La plupart des éléments qui datent de Windows 8 ou Windows 10 ont été repensés pour adopter Fluent Design, la nouvelle esthétique de Microsoft. C’est le cas par exemple sur le menu contextuel.

Les icônes de la barre de tâches qui sont maintenant au centre de l’écran. Mais ceux qui le souhaitent peuvent revenir sur l’ancien format avec les icônes à gauche. Il suffit de faire un tour dans les paramètres de Windows 11.

Pour ce qui est du centre de notifications à droite de la barre de tâches, Microsoft s’est chargé de revoir l’interface pour bien différencier chaque élément.

À noter qu’il y a des régressions par rapport à Windows 10. Par exemple, il n’est pas possible de glisser/déposer un document sur une icône pour que le logiciel de l’icône en question l’ouvre. Il n’est pas non plus possible de glisser une icône sur la barre des tâches pour l’ajouter en raccourci.

Du changement pour le menu Démarrer

Le menu Démarrer évolue et met en avant les applications sur la partie supérieure et les documents sur la partie inférieure. C’est également l’occasion de tirer un trait sur les tuiles qui existaient sur Windows 10.

Une nouvelle version des paramètres

La section paramètres de Windows 11 change totalement d’interface. Elle se veut plus claire qu’auparavant avec notamment les sections qui sont maintenant à gauche sous forme de liste.

Le Microsoft Store connaît une importante évolution

Il y a un changement visuel et surtout un changement au niveau de la politique du Microsoft Store. Microsoft accepte désormais tout type d’applications/logiciels. Cela inclut les logiciels que l’on télécharge aujourd’hui sur Internet. On retrouvera également des stores tiers, comme l’Epic Games Store. Le but de Microsoft est d’avoir un seul et même endroit pour télécharger n’importe quel élément. Aussi, les développeurs peuvent utiliser leur propre système de paiement au lieu de celui de Microsoft. Dans ce cas, ils touchent 100% de la somme. Microsoft ne prend pas de commission.

Plusieurs développeurs ont depuis commencé à ajouter leurs programmes : VLC, WinZip ou encore OBS Studio.

Ce changement de politique s’accompagne aussi d’une réécriture complète de l’application Microsoft Store qui promet d’enfin permettre de télécharger et installer des apps sans bugs ou problème de performances.

Microsoft Teams s’invite par défaut sur Windows 11

L’outil de communication Microsoft Teams est installé par défaut. Microsoft mise beaucoup dessus et veut faciliter la vie aux utilisateurs, qui n’auront pas besoin de le télécharger. Il est présent directement au niveau de la barre de tâches. À noter qu’il se lance automatiquement au démarrage de Windows 11.

Windows 11 est mieux pour jouer

Windows 11 intègre le support d’Auto HDR. Cette fonctionnalité se charge d’améliorer les titres conçus sous DirectX 11 ou supérieur qui proposaient jusqu’ici uniquement du SDR, pour y ajouter automatiquement le HDR. Aussi, il y a le support du Direct Storage. Les jeux peuvent charger leurs données sur la carte graphique, sans interférer avec le CPU. En outre, le Game Pass est de la partie pour accéder à de nombreux jeux contre un abonnement mensuel.

Cette application permet également de jouer aux jeux depuis n’importe quel PC en streaming grâce au cloud gaming. Plus besoin de télécharger des dizaines de gigaoctets ou d’utiliser une machine de guerre pour jouer.

Les widgets

Les tuiles dynamiques ont été supprimées, mais Microsoft propose à la place des widgets. Accessible en un clic depuis la barre des tâches, le volet dédié aux widgets de Windows 11, on retrouve son calendrier, la météo ou encore les dernières actualités.

Ancrage de disposition

Avec Ancrage de disposition, Microsoft veut permettre aux utilisateurs d’insérer rapidement des applications dans les différents modes. C’est un moyen utile de supporter plusieurs moniteurs et de s’assurer que les applications s’ouvrent toujours sur le bon écran.

Des mises à jour plus légères pour Windows 11

Selon les dires de Microsoft, les mises à jour de Windows 11 sont 40% plus légères que celles pour Windows 10. Elles sont également présentées comme étant plus efficaces car elles se déroulent désormais en arrière-plan, toujours selon les dires de Microsoft.

Du mieux pour l’usage avec un écran tactile

Il existe de nouveaux gestes pour passer d’une application à l’autre, des améliorations pour le redimensionnement à l’aide d’un stylet ou d’un doigt, et bien plus encore. Ces nouveaux gestes sont associés au clavier tactile amélioré pour enrichir l’expérience d’utilisation de Windows sur une tablette ou un appareil tactile.

L’écran bleu de la mort devient… noir

Quand Windows 11 plante, ce n’est plus un écran bleu qui apparaîtra, mais un écran noir. C’est un petit changement, mais il est toujours intéressant de le préciser.

Windows 11 peut faire tourner les applications Android

Le fait de faire tourner les applications Android sur Windows 11 est l’une des nouveautés majeures… mais elle n’est pas prête au lancement. En effet, Microsoft a déjà annoncé que ce sera pour une future mise à jour. Celle-ci devrait normalement arriver en 2022. Il n’y a pas encore une date précise.

Intégration de Microsoft Teams

Le logiciel Microsoft Teams sera désormais directement intégré à la barre des tâches. Tous les utilisateurs de Windows 11 pourront donc utiliser le chat textuel ou faire des appels vidéo en quelques clics.

Quelle est la configuration minimale requise par Windows 11 ?

Tous les détails concernant la comptabilité sont à retrouver sur cet article dédié mais voici la configuration minimale requise

Processeur : 1 GHz ou plus avec 2 cœurs minimum et une compatibilité 64-bits

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 64 Go

Carte graphique : compatible DirectX 12/WDDM 2.x

Écran : supérieur à 9 pouces, HD 720p minimum, 8 bits par canal de couleur

Connexion internet

TPM : module de plateforme sécurisée TPM 2.0

Et la sécurité ?

Microsoft planche sur l’authentification sans mot de passe depuis des années maintenant, jusqu’à s’imposer comme un partisan précoce de la norme FIDO2.

« Avec Windows 11, vous pouvez créer un compte Microsoft qui n’a jamais de mot de passe et qui utilise votre visage ou la biométrie à la place », indiquait Dave Weston. En outre, Windows 11 devrait renforcer la sécurité du système d’exploitation, étant donné qu’un plus grand nombre de ces fonctions de sécurité destinées aux entreprises sont activées par défaut. « Nous sommes allés au fond du moteur, nous avons ajusté les choses, nous les avons réglées, nous les avons rendues suffisamment rapides et compatibles pour qu’elles soient simplement là », indiquait-il.

La sécurité basée sur la virtualisation (VBS), la sécurité matérielle TPM (Trusted Platform Module) et BitLocker sont automatiquement activées pour toutes les machines Windows 11.

Astuce : la sécurité du logiciel de votre ordinateur portable sous Windows 11 n’est pas la seule chose importante. Il est aussi important de se prémunir contre accident ou vol en souscrivant une assurance nomade pour tous les appareils électroniques portables en cas de casse, vol et/ou oxydation.

Comment installer Windows 11 ?

Pour installer Windows 11, ouvrez les paramètres sur Windows 10 et rendez-vous dans la section de Windows Update. Le système d’exploitation va vous proposer la mise à jour.