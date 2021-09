Windows : le Microsoft Store ajoute des stores alternatifs, comme Epic Games

Microsoft annonce que le Microsoft Store sur Windows s’ouvre aux boutiques alternatives en accueillant l’Epic Games Store et l’Amazon Appstore. Steam peut techniquement être de la partie, mais ce n’est pour l’instant pas le cas.

Des boutiques comme l’Epic Games Store arrivent sur le Microsoft Store

« Comme n’importe quelle autre application, les boutiques tierces disposeront d’une page — que l’on peut trouver via la recherche ou en naviguant — afin que les utilisateurs puissent facilement la trouver et l’installer avec la même confiance que n’importe quelle autre application du Microsoft Store sur Windows », explique Giorgio Sardo, directeur général du Microsoft Store. « Aujourd’hui, nous partageons le fait qu’Amazon et Epic Games apporteront leurs applications sur Microsoft Store au cours des prochains mois, et nous sommes impatients d’accueillir également d’autres magasins à l’avenir ».

L’approche de Microsoft vise à attirer les fournisseurs de contenu sur ses plateformes en opposant ses politiques à celles d’Apple et de son système d’exploitation macOS. D’ailleurs, Apple est en conflit avec Epic Games, au point que les deux groupes s’affrontent devant les tribunaux. Alors que du côté de Microsoft, tout va bien avec l’éditeur de Fortnite.

Comme dit précédemment, Steam n’est pas annoncé comme boutique tierce à débarquer sur le Microsoft Store de Windows. Mais la situation pourrait évoluer à l’avenir. Tout dépendra de Steam, on imagine bien que Microsoft est prêt à l’accueillir au vu de sa popularité auprès des joueurs.

Le partenariat avec l’Amazon Appstore n’est en tout cas pas une surprise. Microsoft travaille avec lui pour proposer le support des applications Android sur Windows 11. Il est toutefois bon de noter que ce support ne sera pas disponible au lancement, à savoir le 5 octobre prochain. Il faudra attendre une mise à jour, probablement en 2022.

L’ouverture de Microsoft est déjà un succès

Les politiques plus ouvertes de Microsoft en matière de boutiques d’applications ont déjà eu un impact important sur le Microsoft Store. Des applications populaires comme Discord, Zoom, VLC, TeamViewer et Visual Studio Code sont désormais toutes répertoriées dans le Microsoft Store. Il y a même des Progressive Web Apps (PWA) de Reddit, Wikipedia, TikTok, Tumblr, et plus encore. N’importe quel navigateur Internet peut désormais être répertorié dans le Microsoft Store, et Opera et Yandex Browser ont tous deux tiré parti des nouvelles politiques de Microsoft.