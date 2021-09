Plus besoin de mot de passe pour vous connecter aux services Microsoft !

Vous conviendrez que se souvenir de plusieurs mots de passe est une tâche éreintante. Or, nous sommes nombreux à le faire au quotidien étant donné la quantité de sites, de comptes et d’applications auxquels nous sommes souscrits.

Alors, bien sûr, avoir un gestionnaire de mots de passe, utiliser un mot de passe unique ou activer l’authentification à deux facteurs peut s’avérer utile lorsqu’on n’a pas une mémoire d’éléphant. Mais Microsoft a présenté une solution encore plus simple : supprimer l’obligation de fournir un mot de passe pour se connecter à un compte Microsoft.

Comment désactiver votre mot de passe ?

En effet, la firme de Redmond a déclaré que les utilisateurs de ses services n’avaient plus à fournir de code pour accéder à leur compte à partir d’aujourd’hui. A la place, il est possible de se connecter via l’application Authenticator, Windows Hello ou encore d’obtenir des codes SMS ou envoyés par e-mail. Vous pouvez ainsi vous connecter à des services comme Outlook, OneDrive, Microsoft Family Safety ou même Xbox Series X/S sans fournir de mots de passe. A noter que Microsoft a déployé l’option plus tôt cette année pour les utilisateurs d’entreprise.

Si vous choisissez d’utiliser l’application Authenticator, liez-la d’abord à votre compte puis désactivez votre mot de passe. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre compte Microsoft, puis dans « Options de sécurité avancées » et « Sécurité supplémentaire ». Une fois à cette étape, faites le nécessaire pour passer à un compte sans mot de passe.

Après cela, suivez les invites et approuvez une notification qui s’affichera dans l’application Authenticator et le tour sera joué. Soulignons que vous pourrez retourner à vos anciens paramètres à tout moment.