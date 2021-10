Rachat d’ARM par Nvidia : la Commission européenne ouvre une enquête

Comme c’était attendu, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une enquête pour le rachat d’ARM par Nvidia. Dans son communiqué, l’UE dit avoir des craintes sur l’avenir.

Quelques inquiétudes autour du rachat d’ARM par Nvidia

La Commission européenne craint que l’entité issue de la concentration soit en mesure de, et soit incitée à restreindre l’accès des concurrents de Nvidia à la technologie d’ARM, et que le projet de rachat entraîne une hausse des prix, une diminution du choix et une réduction de l’innovation dans le secteur des semi-conducteurs.

« Les semi-conducteurs sont partout dans les produits et appareils que nous utilisons au quotidien, ainsi que dans les infrastructures telles que les centres de données », explique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence. « Même si ARM et Nvidia ne sont pas en concurrence directe, la propriété intellectuelle d’ARM est un intrant important dans les produits concurrents de ceux de Nvidia, par exemple dans les data centers, l’automobile et l’Internet des objets. Notre analyse montre que l’acquisition d’ARM par Nvidia pourrait entraîner une restriction ou une dégradation de l’accès à la propriété intellectuelle d’ARM, ce qui aurait des effets de distorsion sur de nombreux marchés où les semi-conducteurs sont utilisés », ajoute Margrethe Vestager.

L’UE prévoit aussi d’enquêter sur la manière dont l’accord pourrait affecter le partage d’informations entre les concurrents et ARM, et sur la possibilité pour Nvidia de modifier le financement de la recherche et du développement d’ARM afin de rendre ses produits plus rentables, au détriment de ceux qui utilisent les autres technologies.

Déjà une enquête au Royaume-Uni

L’annonce du rachat remonte à septembre 2020. Le prix à cette période était de 40 milliards de dollars. Les deux groupes s’attendaient à ce que l’accord soit validé en 18 mois. Mais il semblerait que cela prendra un peu plus de temps au vu de l’enquête de l’Union européenne et d’autres groupes. Le Royaume-Uni, par exemple, a lui aussi ouvert une enquête il y a quelques mois.