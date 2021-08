Rachat d’ARM par Nvidia : l’UE est sur le point d’ouvrir une enquête

L’Union européenne s’apprête à lancer officiellement une enquête concernant le rachat d’ARM par Nvidia. Selon le Financial Times, l’enquête sera lancée dès que Nvidia aura officiellement déposé sa demande de rachat. Cela doit avoir lieu la semaine prochaine.

L’enquête de l’Union européenne interviendrait après que l’autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré que son évaluation initiale de l’opération laissait entrevoir de « graves problèmes de concurrence » et qu’une série de mesures correctives proposées par Nvidia ne suffirait pas à les résoudre. L’organisme britannique a ajouté craindre que l’accord puisse « étouffer l’innovation sur un certain nombre de marchés », notamment en donnant à Nvidia le pouvoir de nuire à ses rivaux en limitant leur accès à la technologie d’ARM.

L’annonce du rachat d’ARM par Nvidia remonte à septembre 2020. Le montant évoqué il y a un an était de 40 milliards de dollars. Ce serait maintenant 54 milliards de dollars. Mais la transaction n’a toujours pas eu lieu au vu de la complexité de l’affaire. Les technologies d’ARM sont utilisées par tous les fabricants de smartphones et elles le sont de plus en plus sur les ordinateurs, signifiant que Nvidia aurait un très grand pouvoir. Les autorités veulent donc s’assurer que tout se passera bien en cas de rachat validé.

Certains groupes ont déjà critiqué ce rachat. C’est notamment le cas de Google, Microsoft ou encore Qualcomm. Ils craignent que Nvidia modifie des contrats ou d’autres éléments qui seraient négatifs pour eux.