Facebook compte investir des milliards de dollars pour son métavers

Facebook prend son métavers très au sérieux et prévoit d’investir en 2021 au moins 10 milliards de dollars. Cet argent ira à Facebook Reality Labs, la division du réseau social qui se concentre sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle (matériel et logiciel) et sur le contenu.

10 milliards de dollars pour le métavers de Facebook

« Nous nous engageons à donner vie à cette vision à long terme et nous prévoyons d’augmenter nos investissements au cours des prochaines années », indique Facebook. Le groupe de Mark Zuckerberg considère que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont au cœur de « la prochaine génération d’expériences sociales en ligne ».

Récemment, Facebook a annoncé la création de 10 000 emplois en Europe, justement en lien avec son métavers. Tous ces emplois vont progressivement être proposés d’ici les cinq prochaines années.

Ce virage financier vers la division chargée de bâtir le métavers — un univers en ligne dans lequel les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés — intervient alors que Facebook fait face à un vent de critiques aux États-Unis pour avoir, selon une ex-employée devenue lanceuse d’alerte, privilégié la recherche du profit au détriment de la sécurité et du bien-être des utilisateurs.

L’annonce des 10 milliards de dollars pour le métavers en 2021 a eu lieu au moment de l’annonce des résultats financiers pour le troisième trimestre. Facebook a révélé avoir eu un chiffre d’affaires de 29,01 milliards de dollars (en hausse de 35%) et un bénéfice net de 9,19 milliards de dollars (+17%). En outre, il y a désormais 2,91 milliards d’utilisateurs dans le monde.