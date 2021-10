Facebook va créer 10 000 emplois en Europe pour créer son métavers

Facebook croit dur comme fer à son métavers et annonce la création de 10 000 emplois en Europe pour travailler dessus. Tous ces emplois vont progressivement être proposés d’ici les cinq prochaines années.

10 000 emplois en Europe pour le métavers de Facebook

« Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l’industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens », indique Facebook, qui compte à ce jour plus de 63 000 salariés. Aucun détail précis n’est donné sur les pays où seront localisés les futurs emplois ni sur le type d’emplois concernés. « Le besoin d’ingénieurs hautement spécialisés est l’une des priorités les plus urgentes de Facebook » se contente d’indiquer le réseau social.

Le métavers selon Facebook est une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via Internet. Grâce notamment à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques.

Le métavers pourrait par exemple offrir la possibilité de danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres, mais aussi d’acheter ou de vendre des biens ou services numériques, dont beaucoup restent encore à inventer. « La qualité essentielle du métavers sera la présence — le sentiment de vraiment être là avec les gens », expliquait Mark Zuckerberg en juillet.

Facebook vante le marché européen

« Les décideurs européens ouvrent la voie en aidant à intégrer les valeurs européennes telles que la liberté d’expression, la vie privée, la transparence et les droits des individus dans le fonctionnement quotidien d’Internet », explique aujourd’hui Facebook dans son annonce. L’Europe « a un rôle important à jouer dans l’élaboration des nouvelles règles d’Internet », poursuit le groupe.

Facebook répète par ailleurs qu’il ne cherche pas avec le métavers à construire un nouvel univers fermé. « Aucune entreprise ne possédera ni n’exploitera le métavers », affirme-t-il. Selon ses dires, l’idée sera similaire à Internet, à savoir un accès au plus grand nombre. « Pour lui donner vie, la collaboration et la coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques », fait savoir le réseau social.