Ready Player One : Zuckerberg veut devenir le roi du Metaverse

Mark Zuckerberg a pour le moins une personnalité clivante : le CEO de Facebook a ainsi la fâcheuse propension à s’essuyer les pieds sur la confidentialité des données de ses utilisateurs, mais on ne peut que louer son obstination à croire dans les futurs technologiques qu’il entrevoit, et à sa capacité à mettre Facebook en ordre de marche derrière cette vision.

Ainsi, la VR a beau être encore un marché de niche (même si la niche commence à être un peu grosse), Zuckerberg est persuadé (il n’est pas le seul) que dans un avenir finalement assez proche, les individus navigueront en permanence entre le monde réel et le monde en réalité virtuelle ou mixte, un peu à la façon du film Ready Player One. Cette vision radicale, Zuckerberg y croit tellement qu’une bonne partie des salariés de Facebook travaille déjà avec un casque VR Oculus Quest 2.

Zuckerberg veut aller plus loin encore, plus vite surtout, et a annoncé hier la création d’une équipe qui travaillera sur le Metaverse. Le Metaverse, c’est un monde dans lequel le réel et le virtuel s’hybrident et se confondent parfois. « Mon espoir, c’est que d’ici 5 ans environ |…] les gens nous perçoivent avant tout comme une entreprise du metaverse » affirme sans sourciller le CEO dans les colonnes du site The Verge. Zuckerberg entrevoit déjà un monde qui « passe outre les limitations physiques » et estime que le succès de cette technologie reposera essentiellement sur le niveau d’immersion : « La qualité essentielle du metaverse sera la présence — le sentiment de vraiment être là avec les gens ». La nouvelle division sera dirigée par Andrew Bosworth, l’actuel patron de l’Oculus.

Histoire sans doute de ne pas perdre de temps dans la réalisation de ce monumental projet, le SDK de l’Oculus Quest 2 disposera bientôt d’API Passthrough permettant de basculer rapidement entre la VR et la vision de l’environnement réel. Il sera aussi possible d’ajouter des filtres sur l’environnement (polarisation par exemple), ou d’ouvrir une vue Passthrough sur une section donnée de l’écran (on pourrait ainsi voir ses vraies mains sur le vrai clavier dans la partie basse de l’écran, et l’environnement VR dans la partie haute). Ces modifications du SDK seront disponibles avec la mise à jour v31.