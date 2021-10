Facebook : 2,91 milliards d’utilisateurs et des revenus en hausse de 35%

Facebook publie aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2021. Ils sont positifs à tous les niveaux, que ce soit pour le nombre d’utilisateurs ou les finances. Tout va bien pour le réseau social.

De bons résultats pour Facebook au troisième trimestre

Facebook compte désormais 2,91 milliards d’utilisateurs dans le monde, c’est en hausse de 11% sur un an. Les analystes s’attendaient à 2,93 milliards d’utilisateurs. Le réseau social précise qu’il y a 1,93 milliard de personnes qui se connectent tous les jours, c’est en hausse de 6%. C’est conforme aux attentes des marchés.

Si on regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger, il y a maintenant 3,58 milliards d’utilisateurs (+12% sur un an), dont 2,81 milliards (+11% sur un an) qui se connectent tous les jours.

Du côté des finances, le chiffre d’affaires de Facebook a été de 29,01 milliards de dollars, en hausse de 35% sur un an. Dans le détail, les revenus publicitaires ont représenté 28,28 milliards de dollars (+33%) et la catégorie « Autre » a généré 734 millions de dollars (+195%). Il y a par ailleurs le bénéfice net qui s’établit à 9,19 milliards de dollars (3,22 dollars par action), en hausse de 17% sur un an. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 29,57 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,19 dollars.

« Nous avons fait de bons progrès ce trimestre et notre communauté continue de croître », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook. « Je suis enthousiasmé par notre feuille de route, notamment autour des créateurs, du commerce et de l’aide à la création du métavers ».

L’action de Facebook est à 336,28 dollars en post-séance à la Bourse, en hausse de 2,31%.