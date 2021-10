AMD Radeon RX 6600 annoncée : la nouvelle carte graphique pour jouer en 1080p

AMD a présenté la Radeon RX 6600, une nouvelle carte graphique qui vise les joueurs se contentant du 1080p. Elle rejoint la Radeon RX 6600 XT annoncée à la fin juillet et se veut un peu moins performante. Mais le prix n’est pas le même.

Présentation de la Radeon RX 6600, le nouveau GPU d’AMD

La Radeon RX 6600 s’appuie sur AMD Navi 23 et a une gravure en 7 nm. La carte graphique dispose de 28 unités de calcul, une fréquence à 2 044 MHz en jeu (avec une fréquence boost à 2 491 MHz), 8 Go de RAM GDDR6, un bus mémoire de 128 bits, 32 Mo d’Infinity Cache et une consommation de 132 W.

En moyenne, AMD affirme que la RX 6600 est 23% plus rapide que la dernière génération de RTX 2060 de NVIDIA et à peu près au même niveau que la RTX 3060, tout en offrant de meilleures performances par watt. Dans Cyberpunk 2077, la société affirme que les joueurs peuvent s’attendre à une moyenne de 70 images par seconde avec les paramètres maximaux en 1080p. Dans des titres moins exigeants visuellement comme Resident Evil Village et Hitman 3, vous pouvez vous attendre en moyenne à plus de 100 images par seconde, toujours selon AMD.

AMD indique également que FidelityFX Super Resolution (FSR), à savoir son concurrent du Nvidia DLSS, est suffisamment puissant dans des jeux comme Far Cry 6 pour que vous puissiez passer en 1440p et avoir le ray-tracing, tout en conservant une moyenne de 60 images par seconde.

Prix et disponibilité

La Radeon RX 6600 est disponible dès aujourd’hui auprès des partenaires d’AMD comme ASUS, Gigabyte et XFX. Le prix conseillé par AMD en Europe est de 339 euros. Mais trouver le GPU à ce tarif ne va pas toujours être simple au vu de la demande qui dépasse l’offre.

Lisa Su, la patronne d’AMD, a récemment déclaré qu’elle s’attendait à ce que la pénurie mondiale de puces se poursuive jusqu’à la seconde moitié de 2022, ce qui laisse présager que la nouvelle carte graphique (et les autres d’ailleurs) sera difficile à trouver.