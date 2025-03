RX 9070 XT : AMD annonce des ventes records pour le lancement

Radeon RX 9070 XT, à savoir la dernière carte graphique en date d’AMD, connaît un joli succès, au point qu’elle enregistre des ventes 10 fois supérieures à celles des précédents modèles.

Succès pour les ventes de l’AMD Radeon RX 9070 XT

Lisa Su, la PDG d’AMD, a annoncé les ventes lors d’une interview avec Tony Yu, le directeur général d’Asus en Chine. Elle a déclaré :

Bien sûr, tout le monde aime avoir un GPU très haut de gamme, mais peu de gens peuvent y accéder. La 9070 XT a connu un succès fantastique. En fait, il s’agit de la meilleure vente de toutes les générations des AMD Radeon pour les ventes de la première semaine, de loin, soit 10 fois plus que les générations précédentes, et nous aimons que les gens soient satisfaits. Les gens sont satisfaits de la 9070 XT. Nous sommes très enthousiastes à son sujet et nous augmentons la production pour que davantage de joueurs puissent y avoir accès.

Un élément intéressant est que Lisa Su parle spécifiquement de la RX 9070 XT et non de la RX 9070 un peu moins puissante et un peu moins chère. Il faut dire que la RX 9070 coûte 649 euros, là où le modèle XT est à 699 euros. Ce sont du moins les prix officiels annoncés par AMD, il y a des variantes chez certains revendeurs et constructeurs de GPU.

En attendant, il est fort probable que la plupart des personnes intéressées par cette générations de cartes graphiques RDNA 4 d’AMD aient choisi le modèle RX 9070 XT étant donné la faible différence de prix.