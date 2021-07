Radeon RX 6600 XT : AMD officialise son GPU pour jouer en 1080p

AMD a présenté aujourd’hui la Radeon RX 6600 XT, sa nouvelle carte graphique qui doit proposer une bonne expérience de jeu en 1080p. Ce GPU, qui utilise l’architecture RDNA 2, succède ainsi à la RX 5700 XT.

AMD mise sur une bonne expérience de jeu en 1080p

Avec la RX 6600 XT, AMD propose 9,6 téraflops (tflops) avec 8 Go de RAM GDDR6. On retrouve aussi le support de l’interface PCIe 4.0, 32 unités de calculs et 32 Mo de cache. Le GPU a un bus mémoire de 128 bits et une vitesse mémoire de 16 Gb/s. En dehors de ce matériel, la carte graphique est également dotée des fonctions Radeon Boost (pour des taux de rafraîchissement plus élevés) et Radeon Anti-Lag (pour une meilleure latence). Aussi, il y a une fréquence moyenne de 2 359 MHz et une consommation électrique moyenne à 160 W.

Bien que les spécifications soient meilleures que celles de la 5700 XT, qui était considérée comme une carte pour jouer en 1440p, AMD commercialisera la 6600 XT comme la « nouvelle norme pour le 1080p ». Le groupe a partagé certains des benchmarks de jeux qui incluent Assassin’s Creed Valhalla et Doom Eternal. La société affirme que sa nouvelle carte graphique est environ 15% plus rapide en moyenne par rapport à la RTX 3060 de Nvidia.

Prix et date de sortie

AMD lancera sa RX 6600 XT dès le 11 août chez plusieurs marques, dont Asus, Gigabyte, MSI, ASRock ou encore Sapphire. Le prix conseillé est de 379 dollars. Il n’y a pas encore d’information sur le prix en euros. À voir maintenant si les scalppers vont se jeter dessus, comme ils le font avec les modèles haut de gamme.