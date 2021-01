[CES 2021] GeForce RTX 3060 : Nvidia dévoile son GPU qui remplace la GTX 1060

Nvidia présente aujourd’hui la GeForce RTX 3060, sa nouvelle carte graphique qui devrait intéresser tous ceux qui ont une GTX 1060. Elle vient d’une certaine façon lui succéder.

Comme tous les GPU de la gamme RTX 30, la RTX 3060 supporte le triptyque d’innovations GeForce : NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast. Ces technologies augmentent les performances tout en améliorant la qualité graphique en jeu. Couplées au ray-tracing en temps réel, elles constituent les piliers de la plateforme gaming GeForce. En outre, la RTX 3060 comprend 12 Go de RAM GDDR6 et Nvidia promet des performances de ray-tracing 10 fois supérieures avec cette carte.

La RTX 3060 est moins performante que la RTX 3060 Ti, qui a été lancée en décembre. La RTX 3060 Ti est une carte performante avec la possibilité de jouer en 1440p. Il va sans dire que le RTX 3060 sera davantage orientée vers les personnes jouant en 1080p. C’est d’ailleurs la définition pour laquelle Nvidia a fourni une comparaison avec la GTX 1060, qui a vu le jour en 2016.

Nvidia annonce que la RTX 3060 sera disponible en février dans le monde au prix de 329 dollars. Il n’y a pas encore d’informations pour le prix en Europe. Nvidia ne précise pas non plus si le stock sera (réellement) au rendez-vous ou si ce sera difficile d’acheter un modèle. Pour rappel, ce fut très compliqué pour les RTX 3080 et 3090.