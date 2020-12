La RTX 3060 Ti sera disponible en France dès demain

Voilà qui clôt plusieurs semaines de rumeurs : Nvidia annonce que la RTX 3060 Ti, soit l’entrée de gamme de sa nouvelle génération de GPU RTX 30xx, sera disponible à la vente dès demain en France (et ailleurs) ! La Founder’s Edition sera proposée au prix de 419 euros, ce qui semble franchement très intéressant pour un GPU capable d’afficher des jeux en 1440p avec les effets ray tracing activés. A noter que la RTX 3060 Ti bénéficie aussi des mêmes technologies que ses frangines mieux dotées en cœurs, soit le DLSS (upscale « intelligent »), le RTXOn, le Nvidia REFLEX, etc.

Sur le papier, la RTX 3060 Ti afficherait des performances supérieures à la RTX 2080 SUPER (qui coûte elle largement plus de 420 euros). Au tarif indiqué, il s’agit donc sans doute du meilleur rapport qualité-prix du marché… Comme pour chaque lancement de nouvelle carte, les marques partenaires proposeront leur propre intégration du 3060 Ti, à l’instar d’Asus, MSI, Gigabyte, Zotacn etc. Reste encore une question, la seule qui compte vraiment pour l’acheteur final : y’aura t-il cette fois, enfin, du stock disponible et en grand nombre afin de faire face à la demande ?