Rachat d’ARM : Nvidia propose des concessions à l’UE

Nvidia cherche à faire valider son rachat d’ARM et a donc proposé des concessions à l’Union européenne. Pour rappel, le projet de rachat a été annoncé pour la première fois en septembre 2020 pour la somme impressionnante de 40 milliards de dollars. C’est depuis monté à 54 milliards.

Des propositions pour avoir le feu vert du rachat d’ARM

Nvidia a déclaré qu’il maintiendrait ARM en tant que fournisseur de technologie neutre afin d’apaiser les inquiétudes de clients tels que Qualcomm, Google et Microsoft. Les clients d’ARM, Broadcom, MediaTek et Marvell sont favorables à l’accord.

ARM, actuellement détenu par le japonais SoftBank, est un acteur majeur dans le domaine des semi-conducteurs. Ses conceptions alimentent presque tous les smartphones ainsi que des millions d’autres appareils.

La perspective d’un tel rachat a suscité de vives réactions au sein du secteur des semi-conducteurs, qui se demande si ARM pourra maintenir sa neutralité concernant les licences concédées à ses clients et à ses rivaux. La Commission européenne, qui n’a pas fourni de détails sur les concessions, conformément à sa politique, a fixé une date limite au 27 octobre pour rendre sa décision.

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés a recommandé séparément une enquête approfondie en août. Elle a rejeté comme insuffisante l’offre de Nvidia de maintenir les licences ouvertes d’ARM, et n’a pas non plus considéré la vente partielle de la propriété intellectuelle d’ARM comme une solution à ses préoccupations initiales.