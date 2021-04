Rachat d’ARM par Nvidia : le Royaume-Uni s’inquiète de la sécurité nationale

Le gouvernement du Royaume-Uni a décidé d’intervenir au sujet du rachat d’ARM par Nvidia pour 40 milliards de dollars. La première phase d’une enquête va voir le jour. C’est un nouveau coup dur pour Nvidia, qui connaît déjà des oppositions d’autres groupes.

Le Royaume-Uni intervient dans le rachat d’ARM par Nvidia

Oliver Dowden, le secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports a publié un avis d’intervention d’intérêt public (PIIN), confirmant qu’il intervenait dans la vente pour des raisons de sécurité nationale. Pour prendre cette décision, il a pris en compte les avis reçus des responsables de la communauté de la sécurité des investissements. L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) va préparer un rapport sur les aspects de la transaction proposée liés à la concurrence et à la sécurité nationale. La CMA a jusqu’au 30 juillet 2021 à minuit pour compléter et soumettre ce rapport au secrétaire d’État.

Pourquoi le Royaume-Uni ? Parce que le siège d’ARM est de l’autre côté de la Manche, tout simplement. Et comme dit précédemment, ce n’est pas le premier blocage que rencontre Nvidia concernant le rachat. Des groupes comme Qualcomm, Microsoft et Google se sont opposés à cette acquisition, qui a été annoncée pour la première fois en septembre 2020.

« Nous ne pensons pas que cette transaction pose des problèmes importants en matière de sécurité nationale », se défend Nvidia aujourd’hui après l’intervention du Royaume-Uni. « Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les autorités britanniques, comme nous l’avons fait depuis l’annonce de cet accord », poursuit un porte-parole du groupe.