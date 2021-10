Samsung supprime les publicités de ses applications

Samsung avait promis de retirer les publicités au sein de ses applications sur ses smartphones Galaxy et le constructeur s’est exécuté. C’est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs, sachant que la pratique était discutable au vu des prix de certains téléphones de la marque.

C’est fini pour les publicités sur les Samsung Galaxy

Le retrait des publicités sur les applications de Samsung concerne les applications Samsung Pay, Météo et Samsung Health. Des utilisateurs ont remarqué que les bannières ont soudainement disparu, sans intervention particulière de leur part. Pour Samsung Health, un employé a confirmé le retrait à compter du 1er octobre.

Les utilisateurs qui ont remarqué le retrait des publicités sur les smartphones Galaxy de Samsung sont en Corée du Sud et aux États-Unis. Il y a fort à parier que le changement s’applique (ou s’appliquera progressivement) à l’échelle mondiale.

Si vous utilisez ces applications et voyez toujours des publicités, vous pouvez tenter d’ouvrir le multitâche et de forcer la fermeture des applications en question. Rouvrez-les et les publicités devraient ne plus être présentes.

Cette méthode d’afficher des publicités sur les smartphones est en général une réalité du côté des smartphones chinois. Cela permet aux constructeurs de proposer des prix attractifs puis de gagner un peu d’argent ensuite avec des bannières. Cependant, les Européens ont rarement de tels bannières, voire pas du tout à cause du RGPD. Et s’ils en voient, il existe généralement une option pour les cacher ou interdire la collecte de données.