Samsung : précommandes records en France pour les Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et Galaxy Watch 4

Samsung annonce des précommandes records en France pour ses nouveaux produits, à savoir les smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, et la montre connectée Galaxy Watch 4.

Dans le détail, Samsung dit que les précommandes pour les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont été dix fois supérieures à celles du Galaxy Z Fold 2, qui a vu le jour en 2020. On notera que le constructeur regroupe deux smartphones pour faire la comparaison avec un seul modèle, ce qui n’est pas vraiment équitable. Dans la même lignée, Samsung rapporte que les précommandes du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 ont été 1,5 fois supérieures à celles des Galaxy Note 20, sorti en 2020.

Il faut attendre la Galaxy Watch 4 pour avoir une comparaison équitable. Samsung fait que le nouveau modèle a connu cinq fois plus de précommandes que la Galaxy Watch 3 en 2020.

« L’engouement des consommateurs pour les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 et leur écosystème est extrêmement encourageant et nous conforte dans l’idée que les smartphones pliables représentent le futur de la téléphonie mobile », déclare François Hernandez, vice-président et directeur de la division mobilité pour Samsung Electronics France. « Avec ces nouveaux modèles nous créons une nouvelle tendance et accélérons la démocratisation de cette catégorie de produits unique tout en ouvrant la porte à de nouveaux usages », a-t-il ajouté.

Samsung a présenté les trois produits le 11 août dernier. Ils étaient en précommande jusqu’à présent. Ils sont maintenant disponibles dans le commerce. Le Galaxy Z Fold 3 est disponible dès 1 799€. Le Galaxy Z Flip 3 débute à 1 059€. Et pour la Galaxy Watch 4, le prix est de 269€.