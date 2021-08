Samsung annonce le Galaxy Z Fold 3 avec un prix en baisse

Samsung a officialisé aujourd’hui le Galaxy Z Fold 3, son nouveau smartphone pliable avec deux écrans qui se referment tel un livre. Un élément notable de ce modèle est le prix en baisse par rapport à la génération précédente.

Présentation du Galaxy Z Fold 3 de Samsung

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung dispose d’un écran AMOLED de 6,2 pouces (2 268 x 832 pixels) et d’un écran AMOLED de 7,6 pouces (2 208 x 1 786 pixels). Tous les deux ont un taux de rafraichissement de 120 Hz et un ratio de 22:9. Ils ont le droit à un trou sur l’écran supérieur pour loger le capteur photo frontal.

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go d’espace de stockage (UFS 3.1) et une batterie de 4 400 mAh. Le téléphone supporte la charge rapide à 25 W en mode filaire, la charge sans fil à 10 W et la charge sans fil inversée à 4,5 W. À noter que Samsung n’inclut pas de chargeur dans la boîte et fait donc comme Apple, ce qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. La raison donnée est l’environnement et le fait que beaucoup de personnes ont déjà un chargeur.

Pour les photos, on retrouve trois capteurs. Il y a le capteur principal de 12 mégapixels, le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif là aussi de 12 mégapixels. Pour ce qui est du capteur frontal, il fait 10 mégapixels sur un écran et 4 mégapixels sur l’autre.

Le reste du Galaxy Z Fold 3 de Samsung comprend un port USB-C, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, support de la 5G, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, du NFC et un capteur d’empreintes. Le terminal tourne sous Android 11 avec la surcouche One UI de Samsung.

Samsung en profite pour dévoiler un S Pen Édition Fold. Vous bénéficierez de la même précision à faible latence que celle pour laquelle les Galaxy Note, mais avec un stylet dédié dont la pointe est rétractable pour éviter d’endommager l’écran. Il y a également une protection. Mais attention : aussi bien le S Pen que l’étui ne sont plus inclus dans la boîte. C’est un achat séparé.

Prix et date de sortie

Samsung ouvre aujourd’hui les précommandes du Galaxy Z Fold 3 et offre temporairement le chargeur, le S Pen et l’étui pour le stylet. Le smartphone sera disponible à l’achat le 27 août en plusieurs coloris, dont noir, vert et argent. Il est déjà proposé à la Fnac. Le prix est de 1 799 euros pour la variante avec 128 Go de stockage et 1 809 euros pour celle avec 256 Go. En comparaison, le Galaxy Z Fold 2 coûtait 2 020 euros à sa sortie l’année dernière.