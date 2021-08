Samsung présente le Galaxy Z Flip 3, son nouveau smartphone pliable

En plus du Galaxy Z Fold 3, Samsung présente aujourd’hui son Galaxy Z Flip 3. Le smartphone se plie toujours sur lui-même, comme à l’époque des téléphones à clapet. Aussi, il coûte moins cher que son prédécesseur.

Caractéristiques du Galaxy Z Flip 3 de Samsung

Le Galaxy Z Flip 3 a le droit à un AMOLED de 6,7 pouces (2 640 x 1 080 pixels) qui dispose d’un affichage de 120 Hz. On retrouve aussi un petit écran de 1,9 pouce (260 x 512 pixels) à l’extérieur quand le clapet est fermé. Il permet de voir des informations, comme l’heure, sans devoir ouvrir l’appareil.

Le smartphone ronronne avec le Snapdragon 888 et 8 Go de RAM. Samsung propose ici 128 ou 256 Go d’espace de stockage (UFS 3.1). Pour la batterie, le constructeur a mis un modèle de 3 300 mAh. On retrouve la charge rapide à 15 W, la charge sans fil à 10 W et la charge sans fil inversé à 4,5 W.

Deux capteurs photo sont présents. Il y a un capteur grand-angle de 12 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels là aussi. Le capteur frontal fait pour sa part 10 mégapixels.

En outre, le Galaxy Z Flip 3 de Samsung dispose d’un capteur d’empreintes sur la tranche, un port USB-C, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, du Wi-Fi 6, la 5G, du Bluetooth 5.1 et le NFC. L’appareil tourne sous Android 11 avec la surcouche One UI.

Prix et date de sortie

Samsung proposera le Galaxy Z Flip 3 en noir, crème, vert, lavande, gris, blanc et rose. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 1 059 euros et celui avec 256 Go est à 1 109 euros. Le Galaxy Z Flip 2 débutait à 1 499 euros à sa sortie.

Les précommandes débutent aujourd’hui. La commercialisation se fera le 27 août.