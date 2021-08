Samsung dévoile les Galaxy Watch 4 et 4 Classic avec 40 heures d’autonomie

En plus du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3, Samsung lance aujourd’hui ses montres Galaxy Watch 4 et 4 Classic. Ce sont les premiers modèles à tourner sous Wear OS avec la surcouche One UI de Samsung. Adieu Tizen, donc.

Présentation de la Samsung Galaxy Watch 4

La Galaxy Watch 4 de Samsung est disponible en deux tailles, avec un cadran de 40 mm ou un cadran de 44 mm. L’écran fait 1,19 pouce dans le premier cas et 1,36 pouce dans le second. La montre tourne avec la puce Exynos W920, présentée par Samsung hier. Celle-ci doit permettre d’avoir de bonnes performances et se veut gravée en 5 nm. On retrouve aussi 1,5 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage.

Un point intéressant de la Galaxy Watch 4 est l’autonomie avec Samsung qui parle de 40 heures. Le modèle de 40 mm dispose d’une batterie de 247 mAh et celle de 44 mm en a une de 361 mAh.

L’une des principales améliorations apportées par Samsung à la montre est un nouveau capteur de santé. Le capteur BioActive permet aux utilisateurs de suivre leur rythme cardiaque et leur taux de SpO2, de faire un ECG et de surveiller leur tension artérielle. Samsung a également ajouté une nouvelle fonction « Composition corporelle » qui peut capturer des mesures telles que la masse musculaire squelettique, le métabolisme de base, le pourcentage d’eau corporelle et le pourcentage de graisse corporelle sur les utilisateurs qui ont plus de 20 ans. Le capteur est également utilisé pour calculer les scores de sommeil. La montre dispose par ailleurs d’autres capteurs, à savoir un accéléromètre, un baromètre et un gyroscope.

C’est quoi le modèle Classic ?

Samsung présente par ailleurs la Galaxy Watch 4 Classic. Elle embarque les mêmes caractéristiques principales que le premier modèle. La vraie différence se situe au niveau des matériaux avec un châssis en acier inoxydable. Aussi, les cadrans font 42 et 46 mm ici. Un modèle un peu plus premium donc. Mais au-delà de l’apparence, rien ne change.

Prix et disponiblité

Samsung ouvre aujourd’hui les précommandes de ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, tout comme la Fnac. Le prix est de 269 euros pour le modèle standard. Il faut compter 369 euros pour le modèle Classic. Pour ceux qui veulent la variante compatible 4G, c’est 319 euros pour le modèle standard et 419 euros pour le modèle Classic.