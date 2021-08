Samsung présente Exynos W920, la puce de sa Galaxy Watch 4

Samsung a levé le voile sur Exynos W920, une nouvelle puce qui fera ses débuts dans la Galaxy Watch 4, dont la présentation est programmée pour demain. Selon Samsung, il s’agit de la première puce pour les appareils comme les montres connectées qui dispose d’une gravure en 5 nm. Cela permet d’améliorer les performances et améliorer l’autonomie.

L’Exynos W920 est 20% plus rapide que le modèle précédent, à savoir l’Exynos 9110, au niveau du processeur. Il y a une progression massive pour la partie graphique : 10 fois plus rapide. La partie graphique de la puce peut d’ailleurs gérer des écrans qui ont une définition de 960 x 540 pixels (qHD).

Dans le détail, la puce comprend deux cœurs Cortex-A55 et un GPU Mali-G68. On retrouve également le Cortex-M55 qui s’occupe d’avoir un toujours allumé, ce qui réduit encore la consommation d’énergie. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit de sa tâche principale, d’où les différentes optimisations.

Selon Samsung, l’emballage global du nouveau processeur est le plus petit que nous ayons vu dans le segment des montres connectées. Ce nouvel emballage, appelé Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP), comprend la puce Exynos W920 ainsi qu’une puce de gestion de l’énergie, de la RAM LPDDR4 et une mémoire eMMC. Tous ces éléments sont étroitement intégrés les uns aux autres afin d’utiliser le plus efficacement possible l’espace physique restreint.

Parmi les autres fonctionnalités, nous pouvons citer un système de positionnement par satellites (GNSS) intégré, un modem 4G, du Wi-Fi b/g/n et du Bluetooth 5.0.