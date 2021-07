Samsung officialise son Galaxy Unpacked du 11 août : Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 en approche

Samsung a officialisé la tenue d’une conférence Galaxy Unpacked pour le 11 août prochain. Le ton est donné avec le slogan de l’évènement : « préparez-vous à déplier ».

Voici ce que Samsung annonce :

Nous vivons à une époque de changements accélérés, qu’il s’agisse de l’évolution rapide de la culture professionnelle ou de l’essor des technologies de communication de pointe. Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin de disposer d’appareils mobiles flexibles et polyvalents capables de suivre le rythme rapide de nos vies afin que nous puissions profiter au maximum de chaque instant.

Les deux stars de ce Galaxy Unpacked de Samsung le 11 août seront les smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. D’importantes fuites ont tout dévoilé au niveau du design. Il y aura également d’autres produits si l’on en croit les fuites. On peut s’attendre à la montre Galaxy Watch 4 et à un aperçu du smartphone Galaxy S21 FE.

Samsung va en tout cas changer ses plans cette année. Le Galaxy Unpacked d’août est généralement l’occasion de découvrir le nouveau Galaxy Note. Mais il n’y aura pas de Galaxy Note 21 cette année. Samsung préfère mettre l’accent sur ses smartphones pliables.

Rendez-vous donc le 11 août à 16 heures (heure française) pour découvrir le Galaxy Unpacked de Samsung et tous les nouveaux produits.