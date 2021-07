Samsung Unpacked : les produits de la prochaine conf dévoilés sur Twitter

Si l’on en croit le leaker Evan Blass, la prochaine conférence Samsung Unpacked serait prévue pour le 11 août prochain. Et il y a de grandes chances qu’aucune surprise majeure ne soit annoncée ce jour là, pour la simple et bonne raison que les produits qui seront dévoilés lors de cette conférence… ont déjà fuité sur la toile ! Sans surprise, c’est une nouvelle fois ce cher Evan Blass qui a ouvert grand les vannes de la fuite. Le leak est massif puisque pas moins de sont dévoilés avant l’heure.

Ainsi, les très attendus Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold (smartphones pliables) et leurs coloris respectifs (blanc, vert et noir pour le Z Fold, et violet, noir, vert et or pour le Flip 3), le Galaxy S21 FE (Galaxy S21 plus accessible), les Galaxy Watch 4 et sa consœur sportive Galaxy Watch Active et les nouveaux Galaxy Buds sont tous bien visibles en rendus 3D animés. Samsung était sensé lutter contre les fuites et les leakers... Visiblement ces efforts s’avèrent encore très insuffisants.