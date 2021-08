GTA 5 va quitter le Xbox Game Pass dans quelques jours

Microsoft a présenté le listing de jeux qui arrivent et partent du Xbox Game Pass en août, et GTA 5 est dans le lot. Le célèbre jeu de Rockstar quittera le service le 8 août. Ceux qui jouent encore doivent donc faire vite avant de ne plus l’avoir.

GTA 5 dit au revoir au Xbox Game Pass

GTA 5 avait rejoint pour la première fois le Xbox Game Pass en janvier 2020, avant de disparaître en avril de la même année. Il est revenu un an plus tard, mais voilà qu’il repart le 8 août.

En parlant de GTA 5, Rockstar a récemment annoncé avoir vendu 150 millions d’exemplaires de son jeu. C’est une performance plus qu’impressionnante. Pour rappel, il a fait ses débuts en 2013 sur PS3 et Xbox 360. Il a ensuite vu le jour sur PS4 et Xbox One en 2014. Un an plus tard, Rockstar l’a proposé sur PC. Et voilà maintenant qu’une version PS5 et Xbox Series X/S verra le jour le 11 novembre prochain. Ceux qui attendent GTA 6 vont devoir patienter encore un petit moment. Les dernières rumeurs évoquent une sortie en 2024 ou 2025 au mieux.

Jeux du Xbox Game Pass en août

Concernant le Xbox Game Pass, voici les jeux qui arrivent ce mois-ci :

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console & PC) — 5 août

(Cloud, Console & PC) — 5 août Dodgeball Academia (Cloud, Console & PC) ID @Xbox — 5 août

(Cloud, Console & PC) ID — 5 août Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console & PC) — 5 août

(Cloud, Console & PC) — 5 août Lumines Remastered (Cloud, Console & PC) ID @Xbox — 5 août

(Cloud, Console & PC) ID — 5 août Skate (Console) EA Play — 5 août

(Console) EA Play — 5 août Skate 3 (Cloud) EA Play — 5 août

(Cloud) EA Play — 5 août Starmancer (Game Preview) (PC) ID @Xbox — 5 août

(Game Preview) (PC) ID — 5 août Art of Rally (Cloud, Console & PC) ID @Xbox — 12 août

(Cloud, Console & PC) ID — 12 août Hades (Cloud, Console & PC) ID @Xbox — 13 août

(Cloud, Console & PC) ID — 13 août Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) — 17 août

Et voici la liste de jeux qui quittent le Xbox Game Pass :