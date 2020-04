Le Xbox Game Pass accueille Red Dead Redemption 2 en mai, mais perd GTA 5

Un jeu Rockstar Games arrive, tandis qu’un autre disparaît. Microsoft annonce aujourd’hui que Red Dead Redemption 2 va faire ses débuts sur le Xbox Game Pass au mois de mai (uniquement sur console, la version PC n’est pas concernée).

Red Dead Redemption 2 a fait ses débuts en octobre 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One. Il a fallu attendre novembre 2019 pour avoir la version PC et le jeu sur Stadia. Le synopsis est le suivant :

En 1899 (soit 12 ans avant les principaux événements de Red Dead Redemption), suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, la bande de Dutch van der Linde est traquée par les agents fédéraux et les chasseurs de primes. Prenant la fuite vers l’est, le gang commet méfaits sur méfaits pour survivre, bien que des querelles internes menacent de le disloquer. Le bras droit de Dutch, Arthur Morgan, est lui aussi tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l’a élevé.

Red Dead Redemption 2 sera disponible sur le Xbox Games Pass à partir du 7 mai. À la même date, Grand Theft Auto V, autre grand jeu de Rockstar Games, disparaîtra du catalogue. Microsoft souligne que les joueurs qui veulent continuer à jouer à GTA 5 après le 7 mai doivent acheter le jeu. Ils peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 20%.

Pour appel, le Xbox Games Pass est le « Netflix des jeux vidéo ». Il est proposé à 9,99€/mois et permet de jouer en illimité à plein de jeux disponibles. Le catalogue s’enrichit chaque mois avec de nouveaux titres.