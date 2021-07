GTA 6 : sortie en 2024/2025 et d’autres détails en fuite

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) n’est pas encore prêt et il faudrait attendre 2024, voire 2025 pour être en mesure d’y jouer. C’est ce que rapporte l’insider Tom Herderson avec une confirmation des journalistes Jason Schreier de Bloomberg (qui a généralement de bonnes informations) et d’Andy Robinson de VGC.

Si l’on en croit leurs dires, GTA 6 arrivera en 2024 ou 2025. On peut donc facilement imaginer que le jeu sera exclusivement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que sur PC. Une version PlayStation 4 et Xbox One semble plus qu’improbable. Pour rappel, GTA 5 a vu le jour sur les deux consoles en 2014. Il y aura également une version PlayStation 5 et Xbox Series en novembre 2021.

Outre le créneau de sortie, il se murmure que GTA 6 prendra place dans une version modernisée de Vice City à la fin des années 80. Les joueurs pourraient choisir entre au moins deux personnages et Rockstar proposerait une carte évolutive. En d’autres termes, des mises à jour pourraient agrandir le terrain et ainsi permettre aux joueurs d’avoir en plus de lieux à visiter au fil des mois/années.

Aussi, Rockstar prendrait son temps pour éviter les (très) longues heures de travail sur GTA 6 et ne pas reproduire ce qui s’est passé avec Red Dead Redemption 2. Certains employés avaient critiqué les conditions de travail pendant cette période.