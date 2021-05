GTA 5 : la version PS5 et Xbox Series X/S arrive le 11 novembre

Rockstar Games donne une date de sortie pour la version PS5 et Xbox Series X/S de GTA 5 : ce sera pour le 11 novembre 2021. Le studio en profite pour dévoiler d’autres informations.

Selon Rockstar, GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S offrira des expériences « enrichies et améliorées ». Il n’y a pas plus d’informations pour l’instant, si ce n’est que les joueurs auront le droit à « d’autres surprises ». Il faudra encore patienter pour en savoir plus. Rockstar indique malgré tout que la mise à jour estivale de GTA Online offrira aux joueurs des avantages inédits leur permettant de profiter de tout ce que ces versions enrichies et améliorées ont à offrir.

La version seule de GTA Online sera disponible sur les deux plateformes, mais elle sera gratuite en exclusivité sur PS5 durant les trois mois suivant sa sortie. Quant aux abonnés à PlayStation Plus sur PS4, ils peuvent récupérer un bonus de 1 000 000 GTA$ (monnaie virtuelle du jeu) depuis le PlayStation Store au début de chaque mois jusqu’à la sortie de GTA Online sur PS5.

Dans la foulée, le studio annonce son intention de célébrer les 20 ans de GTA 3. « Nous vous réservons des surprises encore plus incroyables, notamment pour la communauté de GTA Online », dit le groupe. Mais il n’y a pas plus d’informations.