GTA 5 est maintenant inclus avec le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass, cet abonnement mensuel qui donne accès à de nombreux jeux en illimité, s’enrichit un peu plus aujourd’hui avec un nouveau titre phare : Grand Theft Auto V. Le jeu de Rockstar Games peut maintenant être joué pour tous ceux qui ont le Xbox Game Pass.

Les abonnés Xbox Game Pass (ou Xbox Live Gold d’ailleurs) ont également accès à Grand Theft Auto Online, le monde en ligne dynamique et persistant pouvant accueillir jusqu’à 30 joueurs. Depuis son arrivée sur Xbox One, GTA Online a bénéficié de 25 mises à jour qui permettent désormais aux joueurs de devenir PDG d’une entreprise, de posséder une boîte de nuit ou de profiter du Diamond Casino & Hôtel.

La dernière mise à jour « Le Braquage du Diamond Casino » disponible depuis le 12 décembre met les joueurs au défi de réaliser le casse le plus audacieux et sophistiqué que la ville de Los Santos ait jamais connu. En plus de cela, les joueurs peuvent personnaliser leur apparence et leurs véhicules, partager leur scooter avec un ami, prendre part à des missions et autres activités pour gagner de la réputation et de l’argent.

GTA 5 est disponible dès maintenant pour les abonnés au Xbox Game Pass… uniquement sur Xbox One. En effet, les joueurs PC n’ont pas accès au jeu avec l’abonnement.