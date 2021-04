GTA 5 arrive dans le Xbox Game Pass et sur xCloud

Grand Theft Auto V (GTA 5) revient dans le Xbox Game Pass et arrive sur xCloud. Par conséquent, il sera possible de jouer au jeu de Rockstar Games depuis son smartphone ou sa tablette Android n’importe où, en plus de la console. Cela est possible grâce au cloud gaming.

GTA 5 débarque sur xCloud grâce au Xbox Game Pass

Pour rappel, il y a déjà eu GTA 5 dans le Xbox Game Pass l’année dernière. Mais le jeu n’était resté que quelques mois. Le voilà prochainement de retour (dès le 8 avril). Pour rappel, le Xbox Game Pass est le « Netflix du jeu vidéo ». L’abonnent permet de jouer à un catalogue de plus de 100 jeux (dont EA Play), tout en profitant du Xbox Live Gold pour jouer en ligne. Le prix est de 9,99€/mois. Il y a aussi un abonnement à 12,99€/mois qui ajoute xCloud pour jouer depuis son smartphone et sa tablette Android grâce au cloud gaming.

En parlant du Xbox Game Pass, voici les autres jeux qui vont débarquer, en plus de GTA 5 :

Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Console et PC) ID @Xbox – 8 avril

– 8 avril Disneyland Adventures (Cloud) – 8 avril

Rush: A Disney Pixar Adventure (Cloud) – 8 avril

NHL 21 (Console) EA Play – 12 avril

Rain on Your Parade (Cloud, Console et PC) ID @Xbox – 15 avril

– 15 avril Pathway (PC) ID @Xbox – 15 avril

– 15 avril MLB The Show 21 (Cloud et Console) – 20 avril

Malheureusement, certains titres vont quitter le catalogue. Le 15 avril marquera le départ de :

Deliver Us the Moon (Console et PC)

Gato Roboto (Console et PC)

Wargroove (Console et PC)

Ce sera le départ de ces titres le 16 avril :