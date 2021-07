Michael B. Jordan produirait une série DC/HBO Max sur un Superman Noir

Si l’on en croit les information de Collider, le très populaire Michael B. Jordan rejoindrait l’écurie DC pour la production d’une série HBO Max portant sur le personnage de Val-Zod. Dans les Comics, Val-Zod est un kryptonien noir aux pouvoirs globalement identiques à ceux de Superman. Le personnage serait introduit dans le DCEU (de plus en plus éclaté de toutes parts) par le biais du concept bien pratique de multivers. Dans une réalité parallèle donc (Terre-2), Val-Zod prendrait la relève de Kent/Superman après le décès de ce dernier.

Michael B.Jordan serait co-producteur de la série (par le biais de sa société de prod Outlier Society), et participerait aussi à l’écriture de son scénario. En revanche, rien ne dit que l’acteur endossera le rôle de Val-Zod, même si ce choix semble le plus logique. Encore plus intriguant en revanche, le Batman de Matt Reeves (interprété par Pattison) est situé dans le même multivers (Terre-2) que celui de Val-Zod. Est-ce à dire que Batman et le Superman Noir pourraient se rencontrer ? Voilà qui serait assez excitant…