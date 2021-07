Netflix lancerait son offre de jeu vidéo en streaming en 2022

Netflix va s’étendre en ajoutant une nouvelle offre de jeu vidéo sur son service, et ce dès 2022 selon Bloomberg. La plateforme a engagé Mike Verdu, un ancien cadre d’Electronic Arts et de Facebook, pour s’occuper de ce projet.

Du jeu vidéo sur Netflix en 2022

La situation peut encore évoluer d’ici la disponibilité, mais Netflix aurait l’intention de proposer son offre de jeu vidéo en streaming en 2022 sans surcoût. Les abonnés pourraient ainsi voir des films, des séries et des documentaires, tout comme ils pourraient jouer à différents titres pour le même prix.

La grande inconnue pour l’instant concerne ni plus ni moins que les jeux eux-mêmes. La plateforme va-t-elle offrir un équivalent du service xCloud de Microsoft en proposant un catalogue de jeux existants venant de différents éditeurs ? Ou bien faut-il s’attendre exclusivement à des jeux originaux et donc exclusifs ?

Il est en tout cas certain que l’ajout de jeux pourrait permettre à Netflix d’attirer de nouveaux clients et de garder ceux qui ont déjà un abonnement, surtout s’il n’y a pas de surcoût. Ce serait un moyen de mieux concurrencer Disney+ et Amazon Prime Video, les deux autres principaux concurrents. Au dernier comptage, Netflix compte 207,64 millions d’abonnés et Disney+ en a 103,6 millions. Pour Amazon, il n’y a pas le nombre précis d’abonnés. Le groupe a seulement dit en avril dernier que 175 millions de personnes ont vu des films et séries sur la plateforme de streaming tout au long de 2020.

Déjà des fuites il y a quelques mois

Ce n’est en tout cas pas la première fois que l’on entend parler d’une envie de Netflix de lancer une offre de jeu vidéo en streaming, que ce soit pour 2022 ou une autre période. Les premières fuites ont vu le jour à la fin du mois de mai. Il était question à ce moment de Netflix qui cherchait un responsable pour chapeauter le projet. Il a maintenant trouvé avec Mike Verdu aux commandes. Il ne reste plus qu’à former toute une équipe pour créer le service.