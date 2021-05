Netflix veut se lancer dans les jeux vidéo

Netflix s’intéresse aux jeux vidéo, après avoir misé sur les films, séries et documentaires. Selon The Information, le service de streaming cherche à embaucher un cadre pour superviser la nouvelle division. Plusieurs cadres déjà dans le milieu depuis un moment ont été approchés.

L’idée de Netflix est de proposer un service de jeux vidéo similaire à Apple Arcade. Cette offre d’Apple permet de jouer à plus de 100 jeux contre un abonnement à 4,99€/mois. Il ne faut pas s’attendre à des AAA, mais plutôt des jeux indés. Dans le cas de Netflix, son potentiel service pourrait être proposé en option en plus de l’abonnement pour les films, séries et documentaires.

Les détails sont assez légers pour l’instant. Mais au moins un élément aurait été décidé : pas de publicité dans les jeux. Cela peut sembler assez logique pour certains, mais il est bon de noter que ce n’est pas toujours le cas.

Netflix n’a pas encore communiqué publiquement son intention de se lancer sur le marché des jeux vidéo. Mais cette envie peut se comprendre, avec l’important succès qu’a connu le secteur en 2020 au vu des confinements et autres restrictions. Le service de streaming veut sa part et ainsi générer d’importants revenus. Ce ne sera pas simple toutefois, parce que les habitudes sont déjà prises. Et même Apple, qui a une importante force de frappe, ne semble pas rencontrer un succès particulier avec Apple Arcade.