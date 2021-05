Disney+ atteint 103,6 millions d’abonnés et va rapidement proposer Shang-Chi

Disney a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021 et révèle avoir 103,6 millions d’abonnés à Disney+. Pour rappel, le cap des 100 millions avait été atteint le 9 mars dernier. Ce cap a été atteint en seulement 16 mois.

103,6 millions d’abonnés à Disney+

Les 103,6 millions d’abonnés à Disney+ ont quelque peu déçu les investisseurs. En effet, ils s’attendaient à ce que le service de streaming en ait 109 millions. De plus, le revenu moyen par abonné a baissé de 29% en l’espace d’un an, pour tomber à 3,99 dollars. Cela s’explique par le lancement en Inde et les prix bas sur place. Cela a un impact sur les revenus moyens. Mais Disney indique que le revenu moyen par abonné est de 5,61 dollars si on exclut l’Inde.

Un autre élément concerne le film Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et Free Guy avec Ryan Reynolds. Ces deux-là arriveront sur Disney+ seulement 45 jours après leur sortie en salles. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. Un tel scénario est impossible en France à cause de la chronologie des médias. Les Français devront attendre 2024 pour avoir les deux films sur Disney+, sachant qu’il faut un délai de trois ans entre la sortie au cinéma et la sortie sur une plateforme de streaming.

Des résultats financiers mitigés pour Disney

De manière plus générale, le groupe Disney a révélé avoir eu un chiffre d’affaires de 15,61 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 13% sur un an. Les analystes s’attendaient à 15,87 milliards de dollars. Pour ce qui est du bénéfice, il a été de 1,11 milliard de dollars, contre 520 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort à 79 centimes cette fois. Les analystes s’attendaient à 27 centimes.

L’action de Disney a été en recul de 3,89% à 171,40 dollars en post-séance à la Bourse. Les analystes sont déçus des résultats mitigés.