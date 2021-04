Netflix déçoit avec un faible recrutement d’abonnés au premier trimestre

Netflix a déçu les marchés en postant ses résultats financiers du premier trimestre de 2021, tout particulièrement pour la partie des abonnés. Le groupe en a gagné peu par rapport aux performances précédentes. C’est inférieur aux attentes.

Déception pour le recrutement d’abonnés chez Netflix au premier trimestre

Le service de streaming vidéo a recruté 3,98 millions d’abonnés payants au premier trimestre alors que les analystes en attendaient 6,25 millions. Le groupe en compte 207,64 millions au total dans le monde. Cela représente un gain de 13,6% sur un an. En comparaison, le gain était de 22,8% entre le premier trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020. Il y a également eu des hausses de plus de 20% toute l’année 2020 grâce au Covid-19 et aux différents confinements qui ont poussé beaucoup de monde à s’abonner. Le cap des 200 millions d’abonnés a été atteint il y a quelques mois.

La plateforme ne table que sur 1 million d’abonnés supplémentaires pendant le trimestre en cours, contre 10 millions l’année dernière à la même période. Mais elle espère un nouvel élan à partir de l’été, notamment grâce au retour de séries populaires comme Sex Education ou La Casa de Papel au deuxième semestre.

Du bon pour la partie des finances

Netflix arrive toutefois à se rattraper au niveau des finances. Le chiffre d’affaires s’est établi à 7,16 milliards de dollars, en hausse de 24,2% sur un an. Les analystes tablaient sur 7,13 milliards de dollars. Quant au bénéfice net, il est de 1,71 milliard de dollars (3,75 dollars par action), contre 709 millions de dollars (1,57 dollar par action) un an plus tôt. Les analystes visaient un bénéfice par action de 2,97 dollars.

Dans la foulée, Netflix a fait savoir qu’il va dépenser 17 milliards de dollars en 2021 pour les contenus de sa plateforme. C’était 11,8 milliards de dollars en 2020.

L’action du spécialiste de la vidéo à la demande par abonnement a chuté de 8,68% à 501,89 dollars dans les échanges après la clôture de la Bourse.