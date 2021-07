Les Pixel 6 auraient 5 ans de mises à jour, du jamais vu sur Android

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google se dévoilent un peu plus aujourd’hui avec leur fiche technique respective. Il serait également question de cinq ans de mises à jour logicielles. Les deux smartphones sont attendus pour l’automne 2021.

Voici la fiche technique du Pixel 6 (nom de code : Oriel)

Écran AMOLED de 6,4 pouces

Puce GS101 de Google (qui a pour nom de code Whitechapel)

8 Go de RAM

128 ou 256 Go d’espace de stockage

Batterie de 4 614 mAh

Capteur photo grand-angle de 50 mégapixels et capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels

Capteur photo frontal de 8 mégapixels

Tourne sous Android 12

Et la fiche technique du Pixel 6 Pro (nom de code : Raven) :

Écran OLED de 6,71 pouces

Puce GS101 de Google (qui a pour nom de code Whitechapel)

12 Go de RAM

128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage

Batterie de 5 000 mAh

Capteur photo grand-angle de 50 mégapixels, capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 48 mégapixels

Capteur photo frontal de 12 mégapixels

Tourne sous Android 12

Quelques détails ont déjà fuité sur la puce GS101 de Google. Elle aurait deux cœurs Cortex-A78, deux cœurs Cortex-A76 et quatre cœurs Cortex-A55. Il faut attendre à une puce milieu de gamme (qui flirte malgré tout avec le haut de gamme). Aussi, Samsung est d’une certaine façon impliquée dans cette puce, puisque Google utilise son SLSI (system large-scale integration).

5 ans de mises à jour pour les Pixel 6 ?

Un autre élément intéressant concerne les mises à jour logicielles. Apple est un très bon élève à ce niveau en proposant des mises à jour d’iOS pendant de longues années sur ses iPhone. Pour preuve, l’iPhone 6s, qui a vu le jour en 2015, est éligible à iOS 15 qui sortira en septembre.

C’est plus compliqué du côté d’Android où peu de constructeurs proposent des mises à jour sur le long terme. Google (évidemment) s’en sort relativement bien, tout comme Samsung. Chez Google, il y a actuellement trois ans de mises à jour Android. Cela monterait à cinq ans avec le Pixel 6. On sent que la présence d’une puce maison plutôt qu’un puce de Qualcomm aide pour mieux contrôler. C’est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs, puisque Google pourra également faire diverses optimisations spécifiques à ses deux téléphones.