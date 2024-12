Google prolonge de deux ans le support des mises à jour pour les Pixel 6, 7 et Fold

Encore une victoire contre l’obsolescence programmée : Google vient de prolonger de deux ans le support des mises à jour du système d’exploitation des smartphones Pixel 6, 7 et Pixel Fold, soit un total de cinq ans de mises à jour de sécurité ou de l’OS au lieu des trois ans initialement promis. Avec ce nouveau calendrier, les Pixel 6 recevront désormais les mises à jour Android 16 et 17. Cette modification, discrètement annoncée sur une page support de Google et confirmé par l’expert Android Mishaal Rahman, rapproche ces anciens modèles des Pixel des plus récents, comme le Pixel 8, qui bénéficie de sept ans de mises à jour. A noter que cette extension de la durée des mises à jour concerne également l’ajout de nouvelles fonctionnalités via les Pixel Drops, une initiative bienvenue pour les utilisateurs de Pixel qui auraient pu se sentir mis de côté s’agissant des « features « Android les plus intéressantes.

And ICYMI, #PixelFold along with #Pixel6 and #Pixel7 generation users will now get two additional years of OS updates! This extended support will total five years starting from when the device first became available on the Google Store in the US: https://t.co/Y50A92TiqC

— Made by Google (@madebygoogle) December 5, 2024