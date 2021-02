Samsung promet désormais 4 ans de mises à jour de sécurité pour les Galaxy

Samsung annonce qu’il propose désormais 4 ans de mises à jour de sécurité pour ses smartphones et tablettes Galaxy. Cette annonce rejoint celle qui assure trois ans de mises à jour d’Android.

La liste des Galaxy de Samsung qui auront 4 ans de mises à jour de sécurité

Modèles pliables : Galaxy Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note : Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Galaxy A : A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

Galaxy M : M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

Galaxy XCover : XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab : Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Samsung marque des points

Selon les modèles, les mises à jour seront disponibles tous les mois ou une fois par trimestre. Comme on peut s’en douter, les mises à jour mensuelles concernent les smartphones haut de gamme. Cela comprend notamment les Galaxy Fold, Galaxy S et Galaxy Note. Les Galaxy A et Galaxy M auront une mise à jour chaque trimestre.

Ce changement est en tout cas une excellente nouvelle pour les utilisateurs avec un smartphone ou une tablette Galaxy de Samsung. Ils savent désormais qu’ils auront un peu plus de sécurité sur le long terme. C’est tout particulièrement intéressant pour les personnes qui conservent leur smartphone ou tablette pendant plusieurs années.