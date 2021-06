Amazon détruit 130 000 articles par semaine dans ses entrepôts !

La chaîne britannique ITV a récemment fait une découverte déconcertante sur les entrepôts Amazon. En effet, la chaîne a pu obtenir des images exclusives en caméra cachée d’une « zone de destruction » dans un entrepôt d’Amazon.

Les images ont montré un gaspillage d’une ampleur inouïe chez le plus grand détaillant en ligne. La chaîne ITV s’est infiltrée en caméra cachée dans un entrepôt d’Amazon à Dunfermline, en Ecosse. On y voit des articles en bon état, parfois neufs, voués à être détruits.

Des centaines de produits détruits en cachette par semaine

Parmi ces articles se trouvent des ordinateurs portables, des drones, des téléviseurs, des livres et même des masques de protection sous scellés, nous rapporte une enquête de ITV. Il s’agirait de produits invendus ou encore retournés par les clients. Les journalistes ont découvert que ces produits sont acheminés vers un centre de recyclage ainsi qu’une décharge.

Un ancien employé d’Amazon a confié à la chaîne britannique que les employés avaient des quotas de 130 000 articles à détruire chaque semaine, dans chaque entrepôt. Un chiffre corroboré par l’image d’un écran dans l’entrepôt qui montre 124 332 objets à détruire, contre 27 213 articles seulement à donner à des œuvres caritatives.

Amazon tente de minimiser les dégâts

Pourtant, John Boumphrey, le directeur national d’Amazon au Royaume-Uni, a déclaré que seulement un nombre « extrêmement faible » d’objets étaient détruits. Si ces chiffres sont représentatifs du fonctionnement des autres entrepôts d’Amazon dans le monde, alors les articles détruits par Amazon s’élèvent à des dizaines de millions chaque semaine.

Pour information, en France, une loi anti-gaspillage a été adoptée pour améliorer le changement de modèle de production et de consommation pour limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Cette loi tourne autour de cinq points majeurs qui consistent à sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l’obsolescence programmée et mieux produire. Reste à savoir quelles actions entreprendront les autorités compétentes face à ce gaspillage massif qu’effectue Amazon en cachette dans ses entrepôts.