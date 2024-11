La Poste gère désormais plus de colis de Temu et Shein que d’Amazon

Les plateformes Temu et Shein « représentent 22% de nos colis », a déclaré le PDG de La Poste Philippe Wahl lors d’une audition parlementaire, soit un point de plus que ceux gérés pour Amazon et alors qu’ils pesaient « moins de 5% il y a cinq ans ».

Le PDG de La Poste a évoqué lors d’une audition devant la commission des affaires économiques du Sénat la « montée des plateformes chinoises », Temu et Shein, qui « représentent 22% de nos colis ». « C’était moins de 5% il y a cinq ans », a précisé Philippe Wahl, « et 1% de plus qu’Amazon qui est le premier client, mais aussi le premier concurrent de La Poste ». La direction de l’entreprise a ultérieurement précisé que la part des colis gérés pour le compte des deux plateformes était beaucoup plus significative en France qu’en Europe.

Le commerce en ligne connaît pour l’heure une « reprise très lente » avec une « très forte pression sur les marges », avait auparavant précisé Philippe Wahl, en affirmant toujours penser que c’était un « secteur d’avenir ».

L’activité d’acheminement des colis pèse pour plus de la moitié du chiffre d’affaires de La Poste, tandis que son activité historique, la lettre, ne pèsera plus que 15% de ses ventes à la fin de cette année, selon le PDG de La Poste.

Shein est considéré comme un emblème des dérives sociales et environnementales de la mode à petits prix. Temu, qui connaît une progression fulgurante en Europe grâce à une stratégie de prix cassés, est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits : vêtements, jouets, décoration, outils, high-tech…

Cette semaine, la Commission européenne a ouvert une enquête visant Temu concernant la vente de produits illégaux.