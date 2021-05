SFR RED : UFC-Que Choisir porte plainte pour pratiques commerciales trompeuses

L’UFC-Que Choisir annonce porter plainte contre SFR. L’association de consommateurs accuse l’opérateur de pratiques commerciales trompeuses. Cela concerne tout particulièrement SFR RED, à savoir les forfaits sans engagement.

Une plainte d’UFC-Que Choisir visant SFR

Entre janvier 2018 et décembre 2019, les forfaits SFR RED ont fait l’objet d’un matraquage publicitaire, la communication étant axée sur la promesse du maintien du prix du forfait sans limite de temps. L’opérateur promettait notamment « pendant 1 an et après aussi » et « sans condition de durée » pour ce qui était du prix. Il en profitait pour tacler les opérateurs concurrents avec le slogan « Quand c’est trop beau, ça cache forcément un truc », assurant qu’« avec RED by SFR, c’est différent ». Il y a également eu l’expression « garantie à vie » sur Twitter concernant les prix.

Selon l’UFC-Que Choisir, SFR a fait un carton en recrutant des centaines de milliers d’abonnés. Mais quelle ne fut pas la surprise des abonnés justement en découvrant entre septembre et décembre 2020 une hausse de prix. Les augmentations allaient de 30% à 75% du prix initial. Au début de 2021, des clients ont critiqué l’opérateur avec le hashtag #RedBySfrArnaque sur Twitter.

Ces pratiques commerciales trompeuses poussent l’UFC-Que Choisir à porter plainte contre SFR auprès du procureur de la République de Paris. L’association de consommateurs dit avoir deux objectifs : faire condamner SFR et permettre aux abonnés concernés d’être indemnisés.

L’UFC-Que Choisir avait déjà obtenu dans le passé 30 000 euros de dommages et intérêts de SFR pour l’intégration dans ses conditions générales de clauses jugées « illicites et abusives ». Cette décision avait confirmée en avril 2018 par la cour d’appel de Paris.

Pas tellement mieux chez la concurrence

Au passage, l’association tacle les autres opérateurs. « Si SFR s’illustre tristement par une communication que nous estimons trompeuse, il n’en reste pas moins que la pratique des augmentations tarifaires pour des offres sans engagement et sans condition de durée se généralise, les opérateurs ne semblant pas se préoccuper du caractère trompeur de leurs pratiques au vu des gains financiers obtenus ».