SFR RED : les clients critiquent la hausse de prix des forfaits sur Twitter

SFR RED est dans le rouge aujourd’hui avec ses clients qui ont décidé de le critiquer sur Twitter avec le hashtag #RedBySfrArnaque à cause de la hausse de prix des forfaits. Il s’agit généralement de la hausse de 3€ chaque mois. Nous avions évoqué ce sujet en décembre.

Les tweets avec #RedBySfrArnaque critiquent le fait que SFR RED impose la hausse de prix sur ses forfaits, sans demander l’avis des clients. L’opérateur propose en contrepartie des Go supplémentaires, mais beaucoup de personnes ne les veulent pas. Elles préféreraient revenir sur leur forfait d’origine sans la hausse de prix.

#RedBySfrArnaque donc en premier on augmente un forfait à vie, puis on me promet d'annuler la hausse pour finalement mentir et maintenir l'augmentation. Impossible même de repasser à 5 euros pour 1 Go, un sketch !!! @pigeon_telecom @REDbySFR pic.twitter.com/b72F0NktcF

— VegasBabyVegas (@LuvMutang) February 5, 2021