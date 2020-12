SFR RED vous souhaite un joyeux Noël en augmentant ses prix

SFR RED a décidé d’augmenter le prix de ses forfaits mobiles et fixes à l’occasion de Noël. Les clients existants n’ont rien demandé et doivent subir l’augmentation. Surtout que celle-ci est obligatoire.

Sur les forfaits mobiles, SFR RED a décidé d’augmenter le forfait de 30 Go. Il coûtait 10€/mois jusqu’à présent. Ceux qui l’ont vont basculer sur une offre 50 Go à 13€/mois. Il y a également le cas des personnes qui ont profité d’une promotion où le forfait était à 5€/mois. Ils vont passer sur un forfait 40 Go à 8€/mois en janvier 2021. Et ils n’ont pas le choix : l’augmentation est imposée.

Chez @REDbySFR "Nos tarifs sont à vie. Vous payez le même prix au bout d'un an ou dix ans." hum? 🧐🙄 pic.twitter.com/Bicb8xC2JB — Pigeon Telecom (@pigeon_telecom) December 25, 2020

Il y a également une hausse de prix constatée chez les abonnés fixes de SFR RED. Des clients ont reçu un e-mail ou une lettre leur informant une hausse de prix de 3€ tous les mois. En contrepartie, le fournisseur d’accès leur promet de meilleurs débits Internet (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi). « Votre nouvelle offre reste parmi les plus attractives du marché », se défend SFR. Mais contrairement à l’offre mobile, il est possible de refuser l’augmentation. Il faut se rendre à cette adresse pour faire la demande.