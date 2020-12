SFR augmente le prix de ses forfaits, 60 millions de consommateurs critique la pratique

Des clients avec un forfait mobile chez SFR et SFR RED ont reçu un e-mail leur informant d’une hausse de prix. C’est 3€ supplémentaires tous les mois… et il n’est pas possible de refuser. Comme on peut s’en douter, ça agace.

Pourquoi cette hausse de prix sur certains forfaits de SFR ? L’opérateur augmente le quota Internet des clients. Il évoque aussi « poursuivre ses investissements ». Cela concerne la 4G… et la 5G. Et comme nous le savons, les fréquences 5G vont coûter 2,8 milliards d’euros aux quatre opérateurs. SFR se dit certainement qu’une hausse de prix chez les clients est un bon moyen pour rapidement amortir le coût du nouveau réseau.

La hausse de prix du forfait mobile par SFR est légale

Comme le note 60 millions de consommateurs, cette pratique d’augmenter le tarif du forfait n’existe pas que chez SFR. Bouygues Telecom aussi l’applique à ses clients. « L’opérateur attire le client avec des forfaits à petit prix et « sans condition de durée ». Puis au bout de quelques mois ou années, sous prétexte d’un forfait enrichi, il applique une hausse », note l’association de consommateurs.

SFR et Bouygues Telecom sont-ils dans la légalité ? Absolument. L’article L. 224-33 du code de la consommation les autorise en effet à modifier leurs offres comme bon leur semble. Ils doivent respecter deux conditions. La première est d’informer leurs clients du nouveau tarif au moins un mois avant l’entrée en vigueur. La seconde est de les prévenir qu’ils peuvent résilier leur contrat sans pénalité jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.

60 millions de consommateurs dénonce « l’art de jouer sur les mots… et sur les nerfs » du côté de SFR. L’association souligne que l’opérateur parle de forfaits « sans condition de durée » et non « à vie ». Par conséquent, l’offre n’est pas soumise à une durée précise. Difficile donc de l’attaquer devant un tribunal.