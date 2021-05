NRJ Mobile lance son premier forfait 5G

NRJ Mobile se met à la 5G et propose aujourd’hui son premier forfait mobile avec le nouveau réseau. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 130 Go de quota Internet. Il y a également les appels, SMS et MMS en illimité depuis l’Europe et les DOM, avec le quota Internet qui est de 10 Go. Le prix est de 24,99€/mois et il n’y a pas d’engagement.

La 5G arrive chez NRJ Mobile avec un forfait dédié

Le forfait s’appuie sur le réseau 5G de Bouygues Telecom. Ce n’est pas une surprise, puisque l’opérateur a racheté Euro-Information Telecom il y a quelques mois. Celui-ci détenait les MVNO Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Télécom et CDiscount Mobile. Tous appartiennent désormais à Bouygues Telecom. Et comme on peut s’en douter, ils utilisent son réseau plutôt que ceux d’Orange ou SFR, comme c’était parfois le cas avant le rachat.

En soi, le forfait 5G de NRJ Mobile est quasiment identique à celui de Bouygues Telecom. La différence est que celui de Bouygues Telecom propose 20 Go de quota Internet à l’étranger.

Est-ce la meilleure offre ? Pas sur le papier en tout cas. Free Mobile reste plus intéressant avec 150 Go et un prix de 19,99€/mois. On peut également citer le cas de SFR qui propose un forfait 5G de 130 Go à 17€/mois.