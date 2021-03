NRJ Mobile n’utilise plus les réseaux d’Orange et SFR

Les abonnés de NRJ Mobile ne peuvent plus utiliser les réseaux mobiles d’Orange et SFR. Ils doivent maintenant se contenter du réseau de Bouygues Telecom. Et cela n’est pas une surprise.

C’est fini pour Orange et SFR chez NRJ Mobile

En effet, Bouygues Telecom a récemment bouclé le rachat d’Euro-Information Telecom. Ce groupe dispose de plusieurs opérateurs virtuels (MVNO) : NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile. On peut naturellement comprendre que Bouygues Telecom bascule les clients sur son propre réseau plutôt que ceux de la concurrence.

Il est vrai que NRJ Mobile proposait une offre intéressante, en laissant les clients choisir le réseau d’Orange, SFR ou Bouygues Telecom. Un tel choix est pratique selon la région dans laquelle on habite. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne et tous les clients ont maintenant le réseau de Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom a indiqué à iGen que la migration des clients grand public des différents abonnés de NRJ Mobile et des autres MVNO a commencé dans la foulée du rachat. « En ce qui concerne les clients Entreprises et les MVNO d’EIT, nous irons de façon beaucoup plus progressive, dans un second temps, car ce sont des clients qui nécessitent un accompagnement plus fort », indique l’opérateur.