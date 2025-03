Orange s’associe à Red Hat pour une transformation cloud des réseaux mobiles

Orange a annoncé une collaboration stratégique avec Red Hat pour accélérer la transformation de ses infrastructures réseau à l’échelle mondiale. En utilisant les plateformes Red Hat OpenShift et Red Hat Ansible Automation, l’opérateur met en place une nouvelle approche de cloud natif pour ses réseaux, visant à améliorer la flexibilité, l’efficacité et l’automatisation de ses services télécoms.

Un projet de « softwarisation » des réseaux

Depuis huit ans, Orange a engagé un processus de transformation de ses réseaux, en optant pour une stratégie de virtualisation des fonctions réseaux. Cela lui a permis d’augmenter l’autonomie de ses services tout en offrant plus de flexibilité. À ce jour, plus de 30 fonctions de télécommunications, telles que le SD-WAN, la voix, le CDN et l’itinérance, ont été virtualisées grâce à une infrastructure cloud robuste. Pour renforcer cette initiative, l’entreprise a choisi de s’appuyer sur les solutions de Red Hat, et plus particulièrement sur Red Hat OpenShift, afin de créer des fonctions réseau cloud natives.

Cette transition vers une infrastructure cloud native va permettre à Orange d’étendre son infrastructure à l’échelle mondiale, tout en optimisant la gestion et l’automatisation des services. Le choix de Red Hat Ansible Automation Platform pour l’automatisation des déploiements renforce cette démarche, permettant ainsi à Orange de réduire les risques d’erreur humaine et de multiplier par quatre la rapidité des déploiements.

Des avantages stratégiques pour Orange

Cette nouvelle plateforme cloud va offrir plusieurs bénéfices à Orange, notamment une disponibilité accrue et une gestion du cycle de vie simplifiée, avec des périodes d’indisponibilité proches de zéro. Grâce à la flexibilité et à l’évolutivité de cette solution, Orange pourra héberger des workloads virtualisés et conteneurisés dans divers environnements. La sécurité est également renforcée, avec des fonctionnalités telles que l’isolation du réseau et des conteneurs. De plus, l’infrastructure optimisée permet une réduction de l’empreinte carbone, un objectif clé pour l’entreprise.

Orange prévoit d’étendre son infrastructure à 75 points de présence (PoPs) dans le monde d’ici deux ans, tout en migrant ses plateformes existantes et en déployant de nouveaux PoPs. Cette transformation va permettre à l’opérateur de répondre plus rapidement aux besoins du marché tout en contribuant à ses objectifs de durabilité.