Bouygues Telecom boucle le rachat d’Euro-Information Télécom (NRJ Mobile, Auchan Telecom...)

Bouygues Telecom annonce avoir bouclé le rachat d’Euro-Information Télécom, qui regroupe plusieurs MVNO. On retrouve NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile. Le rachat a eu lieu le 31 décembre 2020, mais n’est dévoilé qu’aujourd’hui.

Bouygues Telecom explique que le rachat d’Euro-Information Télécom conforte sa stratégie de croissance « en lui permettant d’enrichir sa base de clientèle, de renforcer sa présence territoriale et de bénéficier l’expertise des collaborateurs d’Euro-Information Télécom ». Celui-ci est le cinquième opérateur et le premier opérateur alternatif français. Le groupe recense deux millions de clients.

Le rachat est aussi l’occasion pour Bouygues Telecom d’avoir des opportunités de développement dans la fibre, le B2B et le Wholesale mobile. Mais l’opérateur note que ce sera surtout le cas à plus long terme.

Que signifie le rachat d’Euro-Information Télécom par Bouygues Telecom ? En l’état, rien ne change pour les clients chez NRJ Mobile, Auchan Télécom et les autres NVMO. Mais cela pourrait évoluer à terme, sachant que certains MVNO s’appuient sur les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Il se pourrait que les deux premiers ne soient plus disponibles pour les clients.

Par ailleurs, Bouygues Telecom dit avoir signé un accord de distribution de long terme avec le Crédit Mutuel. Ce dernier va pouvoir distribuer ses produits et services grâce aux 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC.